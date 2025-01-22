ノーベル平和賞受賞の記念企画展の開幕式に出席した被団協の横山照子代表理事＝22日午前、長崎市の長崎原爆資料館日本原水爆被害者団体協議会（被団協）のノーベル平和賞受賞を記念した企画展が22日、長崎市の長崎原爆資料館で始まった。ノルウェーの首都オスロでの授賞式に出席した被団協の横山照子代表理事はオープニングセレモニーで「私たちが80年頑張ってきたと伝わる。長崎の若者たちに被爆者の心をくみ取ってほしい」とあ