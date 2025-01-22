米国のルビオ国務長官（右）と握手する岩屋外相＝21日、米ワシントン（共同）【ワシントン共同】岩屋毅外相は21日（日本時間22日）、ルビオ米国務長官と国務省で会談し、自由で開かれたインド太平洋の実現に向け、緊密に連携する方針で一致した。石破茂首相とトランプ大統領による初の対面会談をできるだけ早期に行う方針も確認した。外相会談は第2次トランプ政権発足翌日の異例の早さで開催された。日米首脳会談を巡り、首相