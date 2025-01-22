姿を見せただけで、パッと周囲が華やかになる。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」、1月21日の第2試合に、KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が出場。相変わらずの抜群スタイルに、大人の雰囲気とかわいらしさが同居するポニーテールを披露し、ファンを喜ばせた。【映像】抜群スタイルとポニーテールが最強！な高宮まりプロ雀士、さらにはグラビアでも活躍する高宮。MリーグにはKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（