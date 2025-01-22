専属契約違反で訴えられた、恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島』シーズン4出演者のイ・シアン。配信プラットフォームのNetflixは多くを語らなかった。【写真】宮脇咲良とも共演…“元アイドル志望生”イ・シアンとは？1月21日、Netflixは本サイト提携メディア『OSEN』に「出演者個人のことなので確認しづらい点、ご了承お願いする」と明らかに。イ・シアンの今後の出演シーンに関しては、特に言及していない。「激しく狂うような