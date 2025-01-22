１３日、外灘（バンド）や陸家嘴の建築群を背景に記念撮影する日本人観光客。（上海＝新華社配信／陳浩明）【新華社上海1月22日】中国上海市ではこのところ、韓国人観光客の間で「網紅（インフルエンサー）風」の作品を撮影してSNSに投稿するのがブームになったのに続き、日本の若者も続々と中国旅行「ビギナー村」と呼ばれる上海にやってきて撮影にいそしみ、自分のVlog（動画ブログ）をシェアしてショート動画で上海を薦めて