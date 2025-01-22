イチロー氏（51、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が日本時間22日、日本人初となる米野球殿堂入りを果たした。歴史的快挙を成し遂げたイチロー氏は、殿堂入り決定の知らせを受けた後、マリナーズの本拠地・Tモバイルパークで会見を行った。会見の冒頭ではイチローの背負っていた背番号“51”がマリナーズの永久欠番となることも発表され、二重の喜びとなった。イチロー氏は「まずこの日を迎えるということが、2001年