食楽web ●東京に新ブランド店をオープンした話題のいちごスイーツ専門店『ICHIBIKO』蔵前店。どんなスイーツが買えるのか、ご紹介！ 「いちごの、いちご好きによる、いちご好きのためのお店」として2017年にオープンした『ICHIBIKO』。現在東京、神奈川、千葉など全国10店舗を展開する店が、本拠地を三軒茶屋から蔵前に、そしてコンフェクショナリーへと進化し、いちごの新たな魅力を発信するブ