米大リーグ・マリナーズなどで通算3089安打を記録したイチロー氏（51）=本名鈴木一朗=の米国野球殿堂入りが21日（日本時間22日）、発表された。故郷の愛知県豊山町では、父宣之さん（82）が取材に応じ、アジア人で初となる快挙への喜びを語った。米国野球殿堂入りしたイチロー氏のファンらと記念撮影をする父・鈴木宣之さん（中央）=2025年1月22日、愛知県豊山町、辻健治撮影イチロー氏の少年時代からの記念品などを展示する施