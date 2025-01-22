欧州ＣＬのリーグフェーズ第７節が２１日に行われ、日本代表ＦＷ南野拓実が所属するモナコはホームでアストンビラと対戦し、１−０で勝利した。先発出場の南野は後半３３分までプレーした。１月１６日に３０歳を迎えた南野は、その感想を「特にない」と語りながらも、先日引退を発表したＣ大阪時代の先輩たちの姿に、時の流れの早さを感じ取っていた。「（試合は）いつも通りっていうか時間が経つのは早いなっていう。自分が３