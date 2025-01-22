テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２２日、タレント・中居正広（５２）の女性トラブルを巡り、フジテレビ社員の関与が報じられた問題で２１日に村上誠一郎総務相（７２）が同局に対して「独立性が確保された形で早期に調査を進め、信頼回復に努めてほしい」と求めたことを報じた。さらにスタジオでは、フジテレビへのＣＭの差し止めを表明した企業は２０日の時点で７５社となったことを伝えた