◇欧州ＣＬ第７節（２１日・エスタディオ・ダ・ルース）ベンフィカ４―５バルセロナ欧州ＣＬは２１日、リーグフェーズの第７節が行われ、バルセロナ（スペイン）はアウェーでベンフィカ（ポルトガル）と対戦し、５―４と勝利した。この勝利で１６強入りを決め、フリック監督は「非常にクレイジーな試合だった。最も良かったのは、我々のメンタリティだった。我々は逆転し、素晴らしい試合になった。これがサッカーであり、我々が