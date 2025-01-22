LINEヤフーは、3人組のダンスボーカルグループNumber_iの新曲「GOD_i」が1月27日にリリースされることを記念して、スペシャル企画を実施。同日にデビュー1周年特番をLINE VOOMで独占配信する他、新曲にまつわる深掘りトークをLINE MUSICで生配信します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】2024年1月1日にリリースした1st Single「GOAT」は、MVの再生回数が公開から3日で1000万回を記録。4月にはアメリカで開催