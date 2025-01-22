将棋界初の女性棋士を目指す西山朋佳女流三冠＝白玲、女王、女流王将＝のプロ棋士編入試験五番勝負最終局が２２日午前１０時、大阪府高槻市の関西将棋会館で始まった。勝てば合格＝四段昇段でフリークラス編入、負ければ不合格。これまで〇●●〇の２勝２敗の星取りで迎えた運命の第５局の試験官は柵木（ませぎ）幹太四段。２０１６年度前期から２０年度後期まで在籍したプロ養成機関「奨励会」の三段リーグでの対戦では西山が