ヨルダン川西岸ジェニン襲撃時のイスラエル軍車両＝２１日/Raneen Sawafta/Reuters（ＣＮＮ）イスラエル軍は２１日、パレスチナ自治区ヨルダン川西岸で子ども１人を含めて少なくとも１０人のパレスチナ人を殺害した。ガザ地区の停戦発効からわずか２日後。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相はヨルダン川西岸のジェニンに対する「大規模軍事作戦」を発表している。ネタニヤフ首相は、「ジェニンのテロ撲滅」を目的とする大規