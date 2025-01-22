Image: MTM JAPAN いろんなタイプがある電動キックボード。今回は、ダートなオフロードもガンガン走行できる電動キックボードにフォーカスしました。街乗りからオフロードまで走行可能。まるでSUV仕様 Image: MTM JAPAN 今回、フォーカスしたのは、長野県発のプロダクトブランドMTM JAPAN（エム・ティー・エム