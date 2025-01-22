【魔女の旅々 Corefulフィギュア イレイナ】 1月21日 公開 タイトーは、プライズフィギュア「魔女の旅々 Corefulフィギュア イレイナ」を1月21日に公開した。 本景品はTVアニメ「魔女の旅々」の主人公イレイナをプライズフィギュア化したもの。水着姿が表現され、脱ぎかけの上着や髪の毛はクリアパーツが使用され、透明感が演出されている。 【速報&#