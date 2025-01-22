【デューク・オブ・ヨーク 賢装のペダゴーグVer.】 発売日・価格：未定 海外のホビーメーカー「MAGI ARTS」は、フィギュア「デューク・オブ・ヨーク 賢装のペダゴーグVer.」の商品化を発表した。発売日や価格は共に未定。 本製品は、ゲーム「アズールレーン」に登場するロイヤル陣営の戦艦「デュ&#12