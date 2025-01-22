22日午前10時ごろ、JR久大線の踏切で、特急「ゆふいんの森」と車が衝突する事故がありました。この事故の影響で、久留米と日田の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午前11時ごろ、運転を再開しました。 事故があったのは、福岡県久留米市の警報器と遮断機のある踏切です。博多発・由布院行きの5両編成、特急ゆふいんの森1号と乗用車が衝突しました。 警察によりますと、車を運転していたのは高齢の女性でケガはないと