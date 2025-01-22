三重県内で増加傾向にある空き巣や強盗などの犯行事例を知り、防犯意識を高めるための講座が21日、鈴鹿市の社会福祉協議会で開かれました。高齢者世帯が増えた地域で警戒を高め、犯罪が起きにくい地域をつくろうと三重県行政書士会と鈴鹿市などが開いているもので、空き巣や強盗に関する講座は初めてとなりました。鈴鹿警察署の一戸睦美警部は在宅中の強盗事件を紹介し、防犯カメラの設置や短時間の外出でも必ず施錠するなど、普段