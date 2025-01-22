勤務中に同僚の男性から無断で繰り返しスマートフォンで撮影されて精神的に不調になったとして、鳥取県倉吉市の40代の女性が、男性と会社に計約430万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、鳥取地裁倉吉支部であった。高木晶大裁判官は、社会生活上の受忍限度を超えた不法行為だとして、計約113万円の支払いを命じた。判決によると、女性は2022年7〜8月ごろの勤務中、男性にスマートフォンで繰り返し無断で撮影されていた。同