三重県内のインフルエンザの患者数は前の週から減少しましたが、県は引き続き基本的な感染対策を呼びかけています。三重県によりますと、13日から19日までに報告されたインフルエンザの患者数は、1医療機関あたり18.51人で、前の週から20.59人減りました。21日現在、小中高の各1校で学年閉鎖、小学校3校・中学校2校で学級閉鎖の措置が取られています。三重県はこまめな手洗いやうがい、マスクの着用など感染防止対策の徹底を呼びか