「ウサギの島」として知られる広島県竹原市の大久野島で、ウサギを蹴ったとして、県警は22日、大津市の会社員の男（25）を動物愛護法違反の疑いで現行犯逮捕したと発表した。「間違いない」と容疑を認めているという。竹原署によると、男は21日午後5時半ごろ、竹原市忠海町の大久野島の遊歩道で、ウサギを蹴った疑いがある。近くにいた目撃者が男を取り押さえ、警察官が駆けつけたところ、現場近くでウサギが1匹死んでいたとい