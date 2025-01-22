今日は1月22日、「カレーの日」。1982年に全国学校栄養士協議会が、学校給食でカレーを提供することを呼びかけたことにちなんでいるのだとか。そこで今回は、カレーの日にぴったり、小松菜と大根おろしを使ったひと味ちがうポークカレーをご紹介します。シャキッとした小松菜がアクセントになり、大根の消化を促す力で、食べた後もスッキリ。お腹にやさしい絶品カレーをお楽しみください！『小松菜と大根おろしのポークカレー』の