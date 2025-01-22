「サインの時に51がずっと使えるというのはめっちゃ嬉しい」マリナーズは21日（日本時間22日）、この日米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏の背番号「51」を永久欠番にすると発表した。殿堂入り会見で、事業部門トップのケビン・マルティネス氏が発表。8月9日（同10日）に式典を開催する。イチロー氏は資格1年目でアジア選手初の殿堂入り。期待された満票にはわずかに1票足りず、99.7％だった。永久欠番はマリナーズの史上4