それまでのツーリング重視から一転してピュアレーシーに！ 1983年、世界で市販車では初の水冷DOHC4気筒のGS250FWをリリースしたスズキ。実は250ccとなると4気筒は気筒あたりの排気量が小さく、実用域では2気筒のほうが優位なため、ライバルメーカーが手を出さずにいたのだ。とはわかっていても、250ユーザーにも4気筒の贅沢な乗り味を楽しませたい……スズキは続くGF250でも