JR九州によると、22日午前9時56分ごろ、久大線南久留米駅で走行中の特急ゆふいんの森1号（博多9時17分発由布院行き）に踏切事故が発生した。この影響で同10時16分現在、同線久留米〜日田間で運転を見合わせている。鹿児島線博多〜久留米間にも遅れが出ている。同11時9分現在、運転を再開した。ダイヤ乱れが発生している。