西山朋佳女流三冠将棋のプロ棋士編入試験5番勝負の最終第5局は22日、大阪府高槻市の関西将棋会館で始まった。女性初の棋士を目指す西山朋佳女流三冠（29）は試験官の柵木幹太四段（26）と対戦。勝てば合格、負ければ不合格という大一番を迎えた。編入試験は新人棋士5人と対局し、3勝すればプロの四段に昇段。3敗した時点で不合格となる。西山三冠は第3局を終えて1勝2敗。後がなくなった第4局に勝ち、最終局に望みをつなげた。