国土交通省自動車の大量生産に必要な「型式指定」の認証でメーカーの不正が相次いだ問題を巡り、国土交通省は22日までに、有識者検討会から防止策として提言された新車の抜き取り試験を、2026年4月から開始する方針を明らかにした。パブリックコメント（意見公募）を踏まえ、今年3月末までに関係省令の公布を目指す。国交省によると、試験は各メーカーの生産ラインから新車を抜き取り、安全や環境に関する性能の基準（保安基準