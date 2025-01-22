【ソウル聯合ニュース】北朝鮮メディアが２２日、トランプ米大統領就任を簡潔に報じた。対外向けメディアの朝鮮中央通信は「米国でドナルド・トランプ大統領が就任した。昨年１１月に行われた選挙で第４７代米大統領に当選した」と伝えた。トランプ氏就任のニュースは内部住民向けの朝鮮労働党機関紙、労働新聞と国営ラジオの朝鮮中央放送でも報じられた。北朝鮮メディアは昨年１１月にトランプ氏が当選してから関連ニュースを