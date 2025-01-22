２２日に放送された日本テレビ系「ＺＩＰ！」では、中居正広の女性トラブルとフジテレビの対応を報じ、自局でもヒアリング対策などを講じていくことを発表した。一部週刊誌で社員の関与が報じられているフジテレビについて「改めて報道を否定した上で、第三者の弁護士を中心とする調査委員会を設置して調査することを明らかにしている」と伝えた。また、同局出身で神奈川県知事の黒岩祐治氏が「女性自らが自分もそういう方針