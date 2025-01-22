1月22日午前9時45分頃、山梨県で最大震度2を観測する地震がありました。気象庁によりますと、震源地は山梨県中・西部で、震源の深さは約20km、地震の規模を示すマグニチュードは3.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。 【写真を見る】関東甲信地方で地震 静岡県でも震度1 山梨県で最大震度2 津波の心配なし（1月22日午前9時45分の地震） 最大震度2を観測したのは、山梨県の大月市、道志村、西桂町、そ