オープンＡＩのサム・アルトマンＣＥＯ（左）とトランプ米大統領/Mike Coppola/Anna Moneymaker/Getty Imagesニューヨーク（ＣＮＮ）主要テック企業３社は２１日、米国における人工知能（ＡＩ）インフラの拡大を目的とした新会社「スターゲート」を設立すると発表した。オープンＡＩのサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）、ソフトバンクの孫正義ＣＥＯ、オラクルのラリー・エリソン会長は同日、ホワイトハウスでトランプ大統