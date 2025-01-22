Nick Carey[ロンドン ２１日 ロイター] - ドイツの自動車業界は２１日、トランプ米大統領が表明している輸入品への新たな関税は、結局のところ米国の消費者が購入する自動車の値上がりにつながると警告した。ドイツ自動車工業会（ＶＤＡ）のミュラー会長は年頭記者会見で、トランプ氏が示唆する関税は米国の物価を押し上げると主張。「トランプ氏は選挙戦で物価を下げると約束した。それとの関連でこの問題がさらに議論される