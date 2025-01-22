トランプ米大統領は21日、中国に10%の追加関税をかける方向で検討していることを明らかにした。また欧州連合（EU）に関税を課す可能性にも言及した。ホワイトハウスで記者団の質問に答えた。トランプ氏は就任初日の20日、合成麻薬フェンタニルの米国流入を防げていないとして、国境を接するメキシコとカナダに2月1日に25%の関税をかけることを検討していると明らかにしている。中国はフェンタニルの原料を製造しているとされ