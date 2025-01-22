アメリカのトランプ新大統領はソフトバンクグループなど企業3社が共同でアメリカ国内のAI（人工知能）インフラを整備するため、78兆円規模を投じる計画を発表しました。アメリカトランプ大統領「史上最大のAIインフラ計画を発表する。そのすべてがここアメリカで行われている」トランプ大統領は21日、ソフトバンクグループやOpenAIなどが出資する「スターゲートプロジェクト」を発表し、アメリカ国内で「次世代のAIの進歩を