タレントの柏木由紀（33歳）が、1月21日に放送されたラジオ番組「ふらっと」（TBSラジオ）に出演。「ヤフコメはもうダメです。相手にしちゃダメ」と語った。柏木が番組のゲストとして登場し、自身のYouTubeチャンネルやSNSなどに寄せられた“コメントパトロール”という名の、あまりにもひどい投稿を晒して文句を言う行為を説明。パンサー・向井慧は「僕は見なくはなりましたね。ちゃんと傷ついちゃうから」と話し、ココリコ・田中