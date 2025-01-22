「海」「山」「食」など、さまざまな魅力があふれる糸島。今回は、自然や食が好きな方におすすめしたい糸島食材が堪能できる穴場、「レストランITOSHIMA by Salute」をご紹介します。▲いくつかの店舗が併設された敷地内にある、注目のお店の一つです。▲入り口はまるでリゾート地のような雰囲気。▲お店は2階。階段には「糸島」の文字がたくさんあり、「地のものが食べられるぞ！」と、わくわく感が高まります。▲年始にはこんな