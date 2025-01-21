西郷隆盛や大久保利通も愛した鹿児島の食をテーマにしたフェアが、シェラトン鹿児島ではじまりました。 シェラトン鹿児島のビュッフェ会場で始まったのは「鹿児島市フェア鹿児島ゆかりの偉人の食卓」です。県産の牛や豚、野菜を使ったおよそ70種類が並びます。 こちらは西郷隆盛が好きだったといわれる豚骨です。焼酎で臭みをとり、桜島大根と一緒に煮込んであります。 （レポーター）「お肉がとろとろで、と