2022年8月、配偶者と別居・離婚して子と一緒に暮らしていない「別居親」らが、子の通う公立学校で行われる授業参観や運動会などの行事、保護者会やPTAなどの活動への参加、また学校情報の開示を拒否されたとして、埼玉県内の3市（戸田市・鴻巣市・さいたま市）を提訴した。 2024年12月の一審判決では請求が棄却されたが、原告らは戸田市に対する請求につき控訴を行っている。 「学校園国賠訴訟」と呼ばれる本訴訟について、原告