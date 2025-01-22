岡山中央警察署 21日、岡山市の路上で自転車の前かごから追い抜きざまにバッグを盗んだとして、岡山市のアルバイトの少年（17）と男子高校生（16）が窃盗の疑いで逮捕されました。 警察によると、2人は21日午前7時ごろ、岡山市中区高屋の歩道で、自転車を押して歩いていた男性（55）に自転車で近づきました。そして、追い抜きざまに男性の自転車の前かごから現金1万5000円とクレジットカードなどが入ったショルダ