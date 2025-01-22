人工知能（AI）インフラ投資を公表するトランプ米大統領（左）とソフトバンクグループの孫正義会長兼社長（左から2人目）ら＝21日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は21日、ホワイトハウスで記者会見し、ソフトバンクグループ（SBG）、対話型生成AI「チャットGPT」を開発した米新興企業のオープンAI、米IT大手オラクルの3社が中心となって生成人工知能（AI）分野に今後4年間で5千億ドル（約78兆円）を