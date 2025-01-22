【週刊少年サンデー 2025年8号】 1月22日 発売 価格：380円 小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年8号」を本日1月22日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙&巻頭カラーには、新春新連載第2弾となる福地 翼氏の「パラショッパーズ」が登場。センターカラーには、8年間