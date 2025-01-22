売れるネット広告社グループは３日続伸。２１日取引終了後、ネット通販事業者向けに提供しているランディングページ特化型クラウドサービス「売れるＤ２Ｃつくーる」において、新たに「完了画面でクレカ変更」機能を開発し、提供を開始したと発表した。これが材料視されている。 出所：MINKABU PRESS