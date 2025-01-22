オンコリスバイオファーマがストップ高の水準となる前営業日比１００円高の６０８円に買われた。米臨床腫瘍学会（ＡＳＣＯ）による消化器がんシンポジウムのポスターセッションにおいて、同社の「テロメライシン（ＯＢＰ－３０１）」の研究結果に関する発表が行われることが明らかとなり、これを材料視した買いが入ったようだ。米国のメモリアル・スローン・ケタリングがんセンターのジェフリ&#12