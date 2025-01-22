２２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円４３銭前後と前日の午後５時時点に比べて２５銭程度のドル安・円高となっている。 ２１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円５２銭前後と前日に比べて１０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。２０日に米大統領に就任したトランプ氏が選挙戦で掲げていた全面的な関税の発動を初日は見送り、関税で米国のイ