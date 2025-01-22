カラダノートが続伸している。２１日の取引終了後に発表した２４年１２月度の月次契約者数で、保険代理事業「かぞくの保険」と宅配水事業「カラダノートウォーター」、生活用品販売事業「カゾトク」を合わせた家族サポート事業の契約者数は前月比２５２人増の１万６４１５人になった。宅配水事業で主要な取次代理店による獲得がやや鈍化傾向にあるものの、引き続き順調に契約者数を伸ばしているこ