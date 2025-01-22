【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■『BE:FIRST TV Season2』3月19日発売！ BE:FIRSTの初のバラエティー冠番組『BE:FIRST TV』Season2のBlu-ray＆DVDが、2025年3月19日に発売されることが決定した。 番組『BE:FIRST TV Season2』は、2023年4月から6月までの間、日本テレビにて毎週水曜23時59分～24時29分に放送され、BE:FIRSTメンバーがロケやトーク、パフォーマンスに全力投球した。 DVD&