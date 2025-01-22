【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「この空気のなか、自己紹介ギャグをやるか否か悩みました」（IMP.椿泰我） 主演、八木勇征、共演、井上祐貴、櫻井海音、椿 泰我（IMP.）による映画『僕らは人生で一回だけ魔法が使える』が、2月21日よりTOHOシネマズ日比谷他全国の劇場にて公開。このたび、メインキャスト4名と監督が登壇する完成披露上映会が実施された。 公開を心待ちにしていたファンが映画完成のお祝いに駆けつ