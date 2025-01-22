【ワシントン共同】米議会専門紙ヒルは21日、トランプ大統領が就任初日の20日に出した行政措置は計42本だったと報じた。内訳は大統領令26本、大統領覚書12本、布告4本。大統領令と大統領覚書には法的拘束力がある一方、布告にはない。