Night Tempoが、2025年初作品「Sweet Lies (Neon Mix)」を配信リリースした。本楽曲は、彼が昨年秋にリリースしたローファイ・チル・アルバム『Connection』収録曲をNeon Mixとして、春の訪れを感じさせる軽快なアレンジでアップデート。ヴォーカルに迎えているのはAKB48の元メンバーで、韓国でオーディション番組「PRODUCE48」にも参加、現在はMIYUMIYU名義でシンガー・ソングライターとしてのキャリアをスタートさせている竹内美